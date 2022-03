Porto Seguro abre NOVAS vagas de emprego; confira

A Porto Seguro, maior seguradora do Brasil, abre novas vagas de emprego. A empresa está buscando profissionais que cumpram todos os requisitos dos cargos. Para se inscrever, veja as informações e vagas disponíveis, abaixo!

Porto Seguro anuncia oportunidades disponíveis para candidatura

Fundada no ano de 1945, a empresa Porto Seguro está entre as principais do segmento em nosso país. Possuindo quatro pilares estratégicos, a companhia oferece seguros de saúde, produtos financeiros, serviços e seguros.

Todas as oportunidades da companhia estão abertas para candidatura de profissionais PCD, negros, mulheres e LGBTQIA +, respeitando a inclusão e a diversidade em todas as áreas.

Veja as funções e regiões disponíveis para inscrição:

Tech Lead (Analista de Sistemas Sênior) – todo o Brasil;

Consultores de Vendas – Florianópolis;

Especialistas em Produtos (São Paulo);

Desenvolvedores Android (São Paulo);

Analistas de Inteligência de Dados Pleno (São Paulo);

Analistas de Seguros Pleno (São Paulo);

Consultores Comerciais Internos (São Paulo);

Consultores de Vendas Digitais (São Paulo);

Coordenadores Comerciais (São Paulo);

Analistas de Produtos e Processos Pleno (São Paulo);

Analista de Desenvolvimentos Organizacionais Pleno (São Paulo);

Consultores de Negócios – Ramos Elementares (Brasília);

Analistas Desenvolvedores Sales Force Pleno (São Paulo);

Analistas de Produtos e Precificação Sênior (São Paulo);

Inspetores Sinistros Auto Sênior (São Paulo);

Analistas de Produtos e Mercados Pleno PCD (São Paulo);

Analistas de Contestação Chargeback (São Paulo).

Como se candidatar

Para conseguir uma das colocações oferecidas pela Porto Seguro, os profissionais devem obrigatoriamente atender aos requisitos do cargo que pretendem atuar. Para realizar sua inscrição basta acessar o link de participação.

