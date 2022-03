Pós-Carnaval tem loterias com prêmios milionários: confira os sorteios desta quarta-feira (02)

Este ano não teve Carnaval nas ruas, mas o feriado prolongado deu um bom descanso aos brasileiros. E nesta quarta-feira (02), na matéria do Notícias Concursos, você poderá ver quais são as loterias que trarão animação nesse dia com seus prêmios milionários.

Quais são as loterias que você pode concorrer a prêmios milionários

Nesta quarta haverá concursos das loterias Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete com prêmios milionários. Com exceção, os apostadores não poderão jogar na Federal, que só retorna no sábado.

Portanto, veja: Regras novas no Timemania: outra forma de dividir os recursos entra em vigor

Os sorteios se realizam no Espaço da Sorte em São Paulo (SP) às 20h (horário de Brasília). Para entrar nessas apostas com mais chances de ganhar, confira as dicas logo abaixo.

Quina no concurso 5792

Um dos maiores ganhos da loteria brasileira hoje é de R$ 3,2 milhões. Para concorrer na Quina, você deve escolher cinco dezenas das 80 que compõem o volante. Se você quiser aumentar suas chances de contemplação, experimente os desdobramentos, recursos que permitem que até 15 números sejam atribuídos no jogo.

Outra maneira de aumentar as chances de sua aposta premiar é jogar no bolão, o que não pesa nos seus bolsos. O prêmio principal será concedido àqueles que acertarem cinco números, enquanto os que pontuarem entre quatro e duas dezenas receberão um prêmio menor.

Assim, confira: 5 coisas sobre ser um ganhador das loterias Caixa que você pode não saber

Lotofácil no concurso 2460

Uma das loterias favoritas dos jogadores pode pagar R$ 4 milhões hoje. O volante é composto por apenas 25 números, e os apostadores têm que competir entre 15 e 20 opções. Quanto mais números você marcar, maiores serão suas chances de levar uma bolada para casa. As apostas com acertos entre 15 e 11 dezenas serão premiadas.

Lotomania no concurso 2281

A famosa loteria do azar oferece nesta quarta-feira R$ 11,8 milhões em prêmios. Para entrar nesta corrida por uma graninha extra, os jogadores devem marcar 50 acertos dos 100 indicados no volante. O prêmio principal será concedido a quem obtiver 20 pontos, enquanto aqueles que acertarem de 19 a 15 números terão prêmios ??nas outras faixas.

Super Sete no concurso 214

O Super Sete é uma das loterias mais recentes entre as que estão com os prêmios milionários. Nela, o ganhador tem a chance de levar para casa R$ 1 milhão no jogo desta quarta-feira. Seu volante é composto por sete colunas com números de um a nove, e os apostadores devem selecionar pelo menos uma opção em cada coluna. Ademais, ainda é possível jogar desdobramentos, escolhendo até 21 dígitos, porém, a tarifa aumentará gradativamente.

Portanto, confira: 5 filmes e programas de TV temáticos famosos sobre loteria que você deve assistir