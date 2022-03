posso receber mais de um benefício por família?

O Governo Federal concluiu na última semana os pagamentos do vale-gás nacional do mês de fevereiro. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões de pessoas receberam esse benefício nos últimos dias. Essa foi oficialmente a segunda rodada de liberações do projeto em questão.

Mesmo com o avanço dos pagamentos, muita gente ainda possui dúvidas relacionadas ao programa. Uma dessas questões chegou pelas redes sociais. “Quantos benefícios de vale-gás eu posso ter na minha família?”, questionou um usuário. De acordo com o Ministério da Cidadania, cada casa só pode ter um projeto desse tipo.

Acontece que o Governo Federal considera que o dinheiro para se comprar o botijão de gás é suficiente não apenas para a pessoa que está recebendo, mas também para todo mundo que faz parte da sua família. Além disso, o projeto em questão também acredita que apenas um botijão é capaz de durar dois meses nesta situação.

Logo, a partir dessa lógica, não é possível que uma mesma família receba mais de um benefício do vale-gás nacional. Pelo menos segundo informações do Governo Federal . Se você tem notícia de algum cidadão que está recebendo mais de um projeto em uma mesma casa, saiba que isso trata-se de uma irregularidade.

Casos assim podem acabar acontecendo. É que de acordo com o Governo Federal, mesmo que ele apertem o cerco contra fraudes, o fato é que um caso ou outro pode acabar passando despercebido pelo sistema. De qualquer forma, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia (anônima ou não) na plataforma do Fala.BR.

O conceito de família

Todavia, é preciso ter muito cuidado antes de fazer um julgamento. O conceito de família para o Cadúnico não tem relação com sangue, e sim com o fato de um grupo de pessoas morarem sob um mesmo teto. Essa é a lógica central.

Então imagine que um filho é vizinho de sua mãe. Em tese, nós estamos falando de duas famílias. Se eles possuem endereços diferentes e Cadúnicos diferentes, então cada um pode ganhar o seu próprio vale-gás.

Mas isso não significa que eles estão ganhando dois benefícios. Isso apenas quer dizer que cada um está ganhando o seu próprio. Pelo menos essa é a lógica até este momento. O Ministério da Cidadania fala sobre isso em sua página principal na internet.

O Vale-gás

O Governo Federal começou os pagamentos do seu vale-gás nacional ainda no final do ano passado. Mas naquele momento, os repasses aconteceram apenas para as pessoas que moravam em regiões fortemente atingidas pelas chuvas.

O fato é que a grande maioria dos usuários só começou a receber o benefício a partir do início deste ano. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões estão dentro da folha de pagamento do programa em questão.

Como estamos falando de um projeto de caráter bimestral, então o que dá para adiantar é que o próximo repasse não vai acontecer em março e sim em abril. Ainda não se sabe quantas pessoas poderão entrar no benefício no próximo pagamento.