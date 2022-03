Postes caem e interditam via no Vale das Pedrinhas

Dois postes caíram na avenida principal do bairro Vale das Pedrinhas, na tarde desta quinta-feira (24). O acidente aconteceu depois que um veículo de grande porte puxou os cabos de internet e telefonia quando transitava pelo local. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a via ficou interditada, sem a passagem de carros até a chegada dos órgãos responsáveis.

De acordo com a Neoenergia Coelba, as equipes técnicas atuaram na recomposição da rede elétrica, que também foi afetada. “Mais de 90% dos clientes inicialmente afetados já tiveram o serviço restabelecido, através de manobras no sistema elétrico, feitas diretamente do Centro de Operações Integradas (COI) da companhia.”, diz nota enviada ao site Metrópole.