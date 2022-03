Posto itinerante do TRE chega a Pernambués na quinta-feira (10)

Foto: divulgação

O projeto itinerante do “TRE em Todo Lugar”, direciona as atividades do dia (9) para o bairro de Pernambués, em Salvador. Os atendimentos seguem até sábado (12). O serviço vai estar disponível aos cidadãos que queiram emitir seu primeiro título, regularizar sua situação eleitoral ou possuam pendencias.

A iniciativa ficará alojada na Rua Thomaz Gonzaga, Nº 150, com atendimento das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento. O posto móvel busca atingir a população que não possui acesso à internet.

Vale lembrar que o para que o eleitorado baiano esteja apto a votar em outubro, o prazo para alistamento ou regularização do título é 4 de maio, véspera do fechamento do cadastro eleitoral.

Também é possível realizar os serviços online, que permanecem disponíveis. Os eleitores podem contar o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor. O NAVE pode ser acessado pelo site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br), pelo Telegram (@maiatrebot) e pela central telefônica (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

