Pouco espaço? Confira três dicas para transformar sua cozinha pequena

Pouco espaço não é sinônimo de pouco estilo, principalmente na cozinha. E a solução para os problemas relacionados a tamanho pode estar na criatividade. O cômodo, que tem uma função específica, pode se transformar em um espaço confortável, prático e estiloso com poucas dicas, e acabar se tornando em mais uma opção de lazer familiar.

Procure otimizar espaço com funcionalidade: aproveite todos os cantos da cozinha e busque embutir os eletrodomésticos nos locais ideais, isto é, próximos à bancada da pia e aos armários. Desta forma, você aproveita o cômodo e abre mais espaço para decoração.

Aposte nas prateleiras: o formato te dá mais espaço que armários e faz com que objetos, alimentos e utensílios não se percam em gavetas. No entanto, para apostar nas prateleiras é necessário ser organizado, caso contrário, a cozinha pode se tornar uma bagunça visível.

Decore com itens pequenos: a decoração em uma cozinha pequena precisa conversar com o estilo do ambiente, ou seja, ser minimalista. É possível incluir itens como vasos de hortaliças, que servem de tempero, e utensílios menores.