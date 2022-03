É possível que você viabilize uma poupança por meio de um planejamento financeiro pessoal. No entanto, é necessário que você seja flexível com o seu processo para que você possa considerar as suas particularidades dentro do faseamento de suas metas.

Poupança: lide com situações não controláveis de forma planejada

Muitas pessoas negligenciam o planejamento financeiro pessoal porque não se encontram em uma situação financeiramente estável. Entretanto, é possível que você elabore um planejamento financeiro considerando suas particularidades, de modo que você consiga definir suas metas pessoais e direcionar o seu comportamento de compra e consumo.

Não abdique desse controle

Ao abdicar de planejamento financeiro, você está deixando de registrar algo que já ocorre na sua rotina. Por isso, é viável que você faça um planejamento que considere suas necessidades, de modo que você consiga obter clareza sobre qual é o seu cenário econômico atual e quais são as suas tendências através de pequenas mudanças comportamentais.

Faça trocas viáveis

Por exemplo, é possível que você troque o seu cartão de crédito tradicional por um cartão de crédito isento de tarifas. Da mesma forma, você pode trocar uma conta bancária tradicional por uma conta bancária digital, considerando os serviços prestados por diversas fintechs, de modo que você não pagará tarifas e obterá qualidade na prestação do serviço bancário na sua rotina.

No entanto, para que você insira o planejamento de finanças na sua rotina, é importante que você direcione os valores economizados para a sua poupança.

A visualização tangível do seu processo

Você obterá uma visualização tangível de uma mudança comportamental que deve ser feita de maneira planejada e faseada. O foco nesse processo não deve ser nos valores monetários, e sim na simbologia de você guardar valores de maneira frequente.

Dessa forma, você estará criando um novo caminho importante para que você obtenha autoconfiança, de modo que você crie uma relação sustentável e saudável com sua rotina financeira.

Seja paciente com o seu processo

Ao direcionar todos os valores economizados para a poupança, você tende a questionar seus impulsos de compra; de modo que você poderá melhorar sua situação financeira, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Direcione suas metas para o curto, médio e longo prazo

Por isso, é relevante que você faça o seu planejamento financeiro de modo flexível e direcione suas metas para o curto, médio e longo prazo. Posteriormente, você poderá avaliar o seu planejamento financeiro e definir metas mais agressivas e valores fixos.

Entretanto, é muito importante que você tenha flexibilidade com o seu processo para que você não se cobre excessivamente; de modo que você crie uma maneira sustentável de lidar com as suas finanças pessoais em situações não controláveis.