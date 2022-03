O planejamento financeiro pessoal pode ser feito de forma flexível, considerando a poupança como o resultado de um processo que considera mudanças habituais e comportamentais.

Poupança: metas flexíveis no seu planejamento financeiro

É possível que você faça um planejamento financeiro pessoal dentro de uma situação financeira negativa. No entanto, você precisa ter clareza sobre a sua situação financeira atual, bem como, você deve flexibilizar o seu processo para que você não torne o seu planejamento uma fonte de autocobrança.

Ferramentas de gestão

Sendo assim, é relevante que você utilize ferramentas de gestão para separar seus custos entre fixos e variáveis. Para isso, você pode utilizar o Trello ou aplicativos de finanças; o mais importante é que você não abdique desse tipo de controle.

Por conseguinte, é importante que você defina metas dentro do conceito de flexibilidade de planejamento. Sendo assim, a sua meta inicial pode ser modificar algum hábito de consumo do qual você tenha clareza que é nocivo para as suas finanças. Além disso, você pode realizar trocas que sejam financeiramente positivas.

Realize trocas viáveis

Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas. Visto que as fintechs permitem que o cliente não pague por serviços bancários importantes. Da mesma forma, você pode trocar a sua conta bancária tradicional por uma conta digital.

No entanto, como estamos conceituando um planejamento financeiro flexível, você deve direcionar os valores para a sua poupança. Dessa forma, você poderá visualizar o resultado da sua mudança comportamental, ainda que seja algo que ocorra de forma faseada e não linear.

Flexibilize valores

Assim sendo, você estará direcionando suas finanças de forma resolutiva; o que será muito importante para o seu futuro. Além disso, ao flexibilizar valores, você poderá entender melhor quais são as principais mudanças que você deve adotar na sua rotina.

Não abdique de registrar e planejar suas finanças

Certamente, realizar um planejamento financeiro pessoal requer paciência com o seu próprio processo. Entretanto, é importante que você faça esse tipo de planejamento; já que ao abdicar de registrar e planejar suas finanças, você está apenas deixando de registrar os fatos que ocorrem na sua rotina financeira, independentemente se a sua rotina financeira se encontrar positiva ou negativa.

Faça adequações periódicas

Sendo assim, tenha paciência com o seu processo e comemore cada pequena mudança. Posteriormente, você poderá adequar o seu planejamento para que você direcione valores fixos para a poupança e defina metas mais agressivas.