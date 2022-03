É possível que você adquira o hábito da poupança através de pequenas mudanças na rotina. Por isso, é relevante que faça um planejamento que seja flexível para que você consiga direcionar o seu fluxo financeiro pessoal.

Poupança: novos conceitos de consumo e planejamento financeiro

É comum que muitas pessoas abdiquem da poupança, pois não estão em uma situação financeiramente favorável. Entretanto, ao abdicar desse controle, você deixa de registrar fatos que já estão ocorrendo na sua rotina, elevando o seu fluxo de endividamento e aumentando o seu descontrole financeiro.

Faça um planejamento financeiro flexível

Por isso, um planejamento financeiro pode ser feito de forma flexível para que você modifique seu conceito sobre a poupança. Pois, ao entender a poupança como o hábito de guardar dinheiro, você tende a se cobrar menos sobre os valores poupados.

Obtenha clareza sobre seus gastos fixos e variáveis

Faça uma análise sobre seus hábitos de rotina, de modo que você consiga obter clareza sobre seus gastos fixos e variáveis. Posteriormente, é importante que você faça uma definição de metas em curto, médio e longo prazo. Para isso, você pode utilizar o Trello ou aplicativos próprios de finanças.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Verifique quais são as possíveis mudanças que você pode realizar, ainda que você gere economia de baixo valor. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum, por uma opção de cartão de crédito isento de anuidade; já que as fintechs oferecem serviços bancários isentos de taxas para o cliente final.

Direcione o valor economizado para a sua poupança

No entanto, dentro do conceito de planejamento flexível, você deve direcionar o valor economizado para a sua poupança. Dessa forma, você obterá uma visualização tangível do seu novo comportamento financeiro; o que será primordial para que você crie uma relação saudável com o seu dinheiro.

Novos conceitos e caminhos financeiros

É importante que você conceitue a necessidade de criar um caminho saudável para suas finanças, ainda que você faça pequenas mudanças de forma não linear. Pois, ao conceituar a poupança como um tipo de sacrifício, você tende a se cobrar excessivamente; o que pode fazer com que abandone todo o seu fluxo.

Tenha paciência com o seu processo

Sendo assim, tenha paciência com o seu processo e conceitue a poupança com uma opção saudável para guardar dinheiro. Posteriormente, você poderá verificar outras opções disponíveis no mercado de investimentos para que você possa elevar sua rentabilidade de forma segura e planejada.