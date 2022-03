É possível que você faça o seu planejamento financeiro pessoal e obtenha uma poupança, ainda que você não se encontre financeiramente numa situação favorável. No entanto, você deve obter o hábito da poupança e conceituá-la como uma maneira orgânica de direcionar o seu processo pessoal.

Poupança: planejamento e processo pessoal flexível

Ao conceituar a poupança como um hábito, você cria um processo pessoal flexível que corrobora o seu planejamento financeiro em longo prazo. No entanto, é necessário que você coloque o seu foco em seus hábitos de compras e de consumo, não focando, no início do seu planejamento, no valor que será poupado.

Separe os seus custos entre fixos e variáveis

Dessa forma, é possível que você separe os seus custos entre fixos e variáveis, de modo que possa analisar o cenário atual e verificar quais são as ações que podem ser resolutivas, considerando suas particularidades.

Faça trocas econômicas

Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de tarifas. Da mesma forma, você pode trocar a sua conta corrente por uma conta digital.

Você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança

Assim sendo, estará gerando economia sem que abdique do serviço prestado. No entanto, dentro do conceito de planejamento financeiro pessoal, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança.

Uma maneira tangível de visualizar o seu processo

Certamente, você irá poupar valores baixos no início do seu planejamento financeiro. Entretanto, essa é uma maneira tangível de você visualizar a mudança de seu processo comportamental, quanto aos seus hábitos de consumo.

Reforce seus hábitos positivos

Dessa forma, você poderá criar um novo caminho mental para que você possa lidar com o seu dinheiro de uma maneira positiva. Além disso, você irá reforçar hábitos positivos, considerando o volume de depósitos na conta poupança e não exatamente nos valores guardados. Sendo assim, posteriormente, você poderá rever o seu planejamento financeiro, definir metas mais elevadas e definir valores fixos para a poupança.

Outras opções de investimentos

Além disso, ao conceituar a poupança como um hábito, você não precisa tê-la como a única opção de investimento. Você pode verificar outras opções de renda fixa oferecidas pelo mercado.

O mais importante é que você construa um caminho positivo para que você direcione o seu dinheiro de maneira construtiva e não como mais um fator de autocobrança, visto que metas muitas elevadas podem fazer com que abandone o seu processo.