PR: Programa de Educação Digital recebe inscrições de bolsistas até 31 de março

O Programa de Formação para Educação Digital, desenvolvido no âmbito da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), está com período de inscrição aberto para estudantes de cursos de graduação e profissionais para atuação como bolsistas em cursos ofertados para capacitar gestores e docentes das instituições de ensino superior.

O Programa de Formação para Educação Digital está ofertando 15 vagas para novos bolsistas. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e exigem a apresentação dos seguintes documentos: RG; cópia do atestado de matrícula para estudantes de graduação; diploma de curso de graduação de acordo com a vaga pretendida para profissional graduado; currículo atualizado; e declaração de que não possui vínculo empregatício.

A UVPR é vinculada à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com a Fundação Araucária e as sete universidades estaduais. Desse modo, o processo seletivo de bolsistas está sendo feito com apoio da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e Fundação Universitária do Câmpus Marechal Cândido Rondon (Fundecamp).

Conforme o edital, as oportunidades são para as seguintes instituições de ensino superior: UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, UENP e Unespar. O edital especifica ainda que os bolsistas selecionados deverão ter disponibilidade para cumprir a carga-horária de forma presencial nos Núcleos de Educação a Distância (NEAD) de cada universidade.

A seleção dos candidatos inscritos será feita em duas etapas. Além da análise curricular, os candidatos devem passar por entrevista. A divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para acontecer até o dia 27 de abril.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest libera o resultado da 1ª chamada da lista de espera do Vestibular 2022 da USP; saiba mais.