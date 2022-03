‘Pra Sempre Forró’ reúne Calcinha Preta, Limão com Mel e Dorgival Dantas em Salvador

Foto: Divulgação

Calcinha Preta, Limão com Mel e Dorgival Dantas se unem, no próximo dia 9 de abril, para apresentar o show ‘Pra Sempre Forró’. As três atrações, conhecidas nacionalmente como umas das principais representantes do forró, trazem o clima de São João ao evento, que será realizado no WET, com sucessos que marcaram a época. Os ingressos estão à venda no Bora Tickets, a partir de R$ 60.

Vale lembrar que o evento ‘Pra Sempre Forró’ é o primeiro show de Calcinha Preta em Salvador, após a morte da vocalista Paulinha Abelha.

Pra Sempre Forró

Data : 09 de abril

: 09 de abril Local : WET (Paralela)

: WET (Paralela) Horário : 21h

: 21h Atrações : Calcinha preta, Limão com Mel e Dorgival Dantas

: Calcinha preta, Limão com Mel e Dorgival Dantas Ingressos : Arena, Área Vip e Backstage

: Arena, Área Vip e Backstage Vendas : sem taxa na loja do Pida (1º piso do Salvador Shopping), Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) ou através do site do Bora Tickets

