Prazo para manifestar interesse na lista de espera do SiSU 2022/1termina hoje

Os interessados em participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1 devem manifestar interesse até esta terça-feira, dia 8 de março. O procedimento deve ser feito por meio do site do SiSU.

Podem participar da lista de espera do SiSU 2022/1 os candidatos que não foram aprovados para nenhuma das opções de curso na chamada regular. No ato de inscrição do SiSU é possível escolher até duas opções de curso. No entanto, na lista de espera só é possível concorrer em um opção de curso.

De acordo com o edital, as chamadas feitas a partir da lista de espera são de exclusiva responsabilidade das instituições de ensino superior. As convocações serão feitas a partir de 10 de março, por meio dos sites das instituições.

Sobre a chamada regular

Os candidatos aprovados na chamada regular do SiSU 2022/1 também têm até hoje (8) para realizar a matrícula junto à instituição para a qual foi aprovado. Os candidatos devem apresentar a documentação exigida de acordo com a modalidade de ingresso.

As vagas não preenchidas nas matrículas serão preenchidas nas chamadas que as instituições fizerem a partir da listas de espera do SiSU 2022/1.

O MEC recebeu as inscrições desta edição do programa no período de 15 a 18 de fevereiro. De acordo com a pasta, o SiSU 2022/1 recebeu a participação de 1.054.474 candidatos e 2.032.674 inscrições. A seleção foi feita por meio das notas do Enem 2021.

A oferta desta edição é de 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Ainda de acordo com o MEC, mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais.

Veja mais informações no edital.

