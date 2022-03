Pré-vestibular gratuito da UEL recebe inscrições para novas turmas

O cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu nesta segunda-feira, dia 7 de março, o período de inscrição para a formação de novas turmas. A oferta do cursinho para este ano é de 450 vagas.

De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 17h da próxima sexta-feira, dia 11 de março. As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site do cursinho pré-vestibular UEL. De acordo com a organização, as inscrições são gratuitas.

Podem participar da seleção para a formação das turmas de 2022 os estudantes que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio na rede pública e que têm inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Um dos objetivos do curso é preparar para as provas de vestibulares “os jovens que, devido à pandemia, acabaram ficando sem formação adequada que os ajude a entrar na Universidade”, afirma a pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, Mara Solange Della Rosa.

Resultado e aulas

Conforme especifica o edital, a seleção dos inscritos será feita através do Número de Identificação Social (NIS). A divulgação da lista de aprovados está prevista para o dia 25 de março. Desse modo, os candidatos convocados deverão realizar as matrículas no período de 5 a 7 de abril.

As aulas do cursinho pré-vestibular da UEL estão previstas para começar no dia 7 de abril, de forma presencial. Caso seja necessário, o curso poderá funcionar remotamente, por meio do site da universidade.

O processo seletivo visa a formação de duas turmas. A turma vespertina, que conta com 200 vagas, terá aulas das 14h às 18h, enquanto a turma noturna, com 250 vagas, terá aulas das 19h às 23h.

