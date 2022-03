Preciso declarar o meu “pedacinho do Nubank” no Imposto de Renda?

Ao entrar na Bolsa de Valores no final do ano passado, o Nubank, considerada a startup brasileira pioneira no segmento de serviços financeiros, distribuiu alguns “pedacinhos” de ações para seus clientes, por meio do programa NuSócios. Agora, com o início do prazo para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022 na última segunda-feira (7), muitos dos novos investidores estão em dúvida se precisam declará-los ou não.

De acordo com a fintech, quem ganhou um “pedacinho do Nubank” não precisa incluir o Brazilian Depositary Receipts (BDR) na declaração do IRPF 2022 ano-base 2021. E a explicação é simples: o certificado é oferecido gratuitamente e ficará bloqueado durante 12 meses, não tendo sido movimentado em 2021.

Somente após o fim deste prazo, que marca um ano da estreia do banco digital na Bolsa, o proprietário do BDR do Nubank sem custo poderá decidir o que fazer com o “presente”. O cliente deverá escolher entre permanecer com o papel ou negociá-lo na Bolsa brasileira (B3), recebendo o valor referente a ele, descontados os eventuais tributos e taxas.

Assim, a declaração do BDR gratuito da fintech poderá ter que ser feita posteriormente, conforme a decisão tomada pelo acionista. Deste modo, se o cliente escolher receber o valor da venda da sua acção após os 12 meses, por exemplo, também não precisará declará-lo no Imposto de Renda 2023 ano-base 2022, conforme explicou o Nubank.

Como baixar o Informe de Rendimentos Nubank

Para quem é cliente do Nubank esse processo de informar seu Imposto de Renda é muito fácil. A própria fintech fornece o Informe de Rendimentos de forma simples, para que este possa ser anexado ao IRPF 2022. Para o cliente conseguir acessar o IRPF ele deve seguir os passos a seguir:

Entre no app Nubank;

Clique no seu perfil (ícone que se assemelha a um rosto);

Escolha a opção “Informe de Rendimentos”;

Selecione “Solicitar Informe 2021”;

Confirme o e-mail cadastrado;

O Informe de Rendimentos chegará no seu e-mail.

Por fim, o Nubank ressalta que quem aceitou receber gratuitamente o BDR da empresa que foi distribuído em 2021, a partir do programa NuSócios, não precisa declará-lo em 2022. Além disso, na última terça-feira (8), o Nubank convidou alguns clientes para participarem de uma pesquisa sobre Imposto de Renda Pessoa Física, que pode aparentar alguma inovação para a declaração de Imposto.

Nubank completa 3 meses na bolsa

Há três meses, o Nubank estreou na Bolsa de Valores brasileira (B3), isso ocorreu um dia após chegar à Bolsa de Nova York (NYSE). Na época, o Nubank realizou uma grande campanha de incentivo para os clientes investirem na companhia, distribuindo BDRs para mais de 7,5 milhões de clientes com o programa NuSócios.

Com essa estreia positiva na bolsa, o Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina, valendo US$ 41,5 bilhões (aproximadamente R$ 230 bilhões) em dezembro. Com esse cenário positivo na bolsa, o valor da fintech superou gigantes do mercado, como o Itaú Unibanco.

No inicio, a Nubank precificou seus “pedacinhos” em R$ 8,36 para a estreia na B3. Logo após a estreia, os papéis tiveram alta e chegaram a valer R$ 11,46. De acordo com dados do Nu Invest, o pico alcançado pelos BDRs da companhia foi de R$ 11,96, ainda em dezembro do ano passado.