Preço do gás de cozinha na Bahia tem quarto reajuste e valor deve ultrapassar R$ 130

Foto: Reprodução/TV Bahia O preço do gás vai aumentar de novo. O valor do botijão vai sofrer o quarto reajuste do ano, conforme divulgado pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, nesta quinta-feira (31). O aumento deve entrar em vigor já nesta sexta-feira (1°), com preço de R$ 5 a R$ 7 mais caros.

Segundo o g1 Bahia, o primeiro reajuste do ano aconteceu no dia 3 de fevereiro. Na época, o valor do produto poderia chegar até R$ 120, de acordo com Sindicato dos Revendedores de Gás. Com o novo aumento, o valor médio do botijão em Salvador deve ser R$ 132.

Em reportagem para a TV Bahia, a empresa que administra a refinaria afirmou que os reajustes acontecem por causa da cotação do petróleo, além da variação do dólar e do custo logístico para a entrega do produto.