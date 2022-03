Prefeito reprime protesto e xinga moradores de Rio Largo; veja vídeo

Prefeito da cidade de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, reprimiu, na manhã desta quinta-feira, 24, a manifestação dos moradores do Conjunto Tavares Granja, que fecharam um trecho da rodovia BR-104, por conta de inúmeras inundações no residencial durante as chuvas. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível observar o chefe do executivo municipal…

Reprodução

Prefeito da cidade de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, reprimiu, na manhã desta quinta-feira, 24, a manifestação dos moradores do Conjunto Tavares Granja, que fecharam um trecho da rodovia BR-104, por conta de inúmeras inundações no residencial durante as chuvas.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível observar o chefe do executivo municipal ordenando que a rodovia seja desobstruída. Ainda nas imagens, Gilberto Gonçalves aparece retirando galhos de árvores e pneus do meio da rodovia enquanto xinga alguns manifestantes.

Segundo os moradores, todas as vezes em que chove, há alagamentos no Conjunto Tavares Granja e a prefeitura nada faz para resolver o problema.

Por meio de nota, a Prefeitura de Rio Largo informou que uma equipe técnica já identificou a causa da obstrução da drenagem das águas pluviais no conjunto Tavares Granja e imediações. As equipes seguem realizando perfurações no solo para desobstruir a tubulação em uma área de dificil acesso. Como solução imediata, está sendo instalada uma moto-bomba no local para escoamento dessas águas.

Sobre a postura do prefeito durante o protesto, a Prefeitura de Rio Largo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Confira nota na íntegra:

A Prefeitura de Rio Largo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que uma equipe técnica está em campo e que foi detectado a causa da obstrução da drenagem das águas pluviais no conjunto Tavares Granja e imediações. Equipes seguem nos trabalhos de perfuração do solo para desobstrução da tubulação em uma área de dificil acesso, com uso de maquinário, cujo o trabalho demanda algum tempo para ser concluído.

No entanto, como solução imediata está sendo instalada uma moto-bomba no local para escoamento dessas águas. Tranquilizamos a população dessa localidade que o trabalho já está em curso e que em breve será definitivamente resolvido.