Prefeitura abre processo seletivo para contratação de odontólogos e enfermeiros

Foto: Bruno Concha/Secom Com o objetivo de reforçar as equipes de saúde que atuam na Atenção Primária de Salvador, a Prefeitura abriu um processo seletivo simplificado para contratação de cirurgiões-dentistas e enfermeiros. O edital com os detalhes do processo seletivo, que acontecerá por meio de Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), foi publicado na edição desta segunda-feira (28), do Diário Oficial do Município (DOM), e pode ser consultado por meio do site.

No total, cerca de 90 vagas serão disponibilizadas para contratação dos profissionais. Ficam reservadas ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência e outros 30% para negros. Os interessados deverão fazer a inscrição entre os dias 31 de março e 11 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site.

A medida faz parte do processo de expansão dos atendimentos em saúde, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Somente no mês de março, foram convocados e nomeados cerca de 160 profissionais para reforçar a rede assistencial no município.