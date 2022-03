Prefeitura de Andorinha abre processo seletivo; salários chegam a R$2,1 mil

Fotos: Reprodução/Prefeitura de Andorinha

A Prefeitura de Andorinha, na Bahia, abriu processo seletivo para a contratação de 17 profissionais. Para participar é necessário ter 18 anos completos, aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos, além de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

As vagas são para professores de: Letras com Português e Inglês; Matemática; Geografia; História; Biologia; Educação Física; Pedagogia (Ens. Fund. Anos Iniciais); Informática; Instrutor de Técnicas Agrícolas; Instrutor de Dança; Assistente Social; Psicólogo; Auxiliar de Sala; Auxiliar de Serviços Gerais; Digitador; Merendeira; Agente de Portaria; Assistente Social – CRAS (3); Psicólogo – CRAS (2); Supervisor − 1ª Infância no SUAS − Criança Feliz (1); Visitador − 1ª Infância no SUAS − Criança Feliz (3); Orientador Social – SCFV (3); Oficineiro de Artesanato – SCFV; Oficineiro de Dança – SCFV (1); Oficineiro de Esporte− SCFV (2); Oficineiro de Balet – SCFV (1) e Oficineiro de Corte/ Costura – SCFV (1).

Com carga horário de 20 a 40 horas semanais, os salários ofertado são de R$1,400 mil e R$2,100 mil, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas através do site Notus Instituto até o dia 14 de março, o valor da taxa é de R$40 e R$60. Os candidatos realizarão prova objetiva com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, específicos e básicos de informática.

