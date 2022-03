Prefeitura de Araçoiaba da Serra – SP abre Processo seletivo para Professores

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para professores efetivos na rede municipal de ensino, para atuação no ano de 2022.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Básica III – História – Habilitado; Professor de Educação Básica III – História Não Habilitado; Professor de Educação Básica III – Ciências – Estudante; Professor de Educação Básica III – Matemática – Não Habilitado; Professor de Educação Básica III – Matemática – Estudante; Professor de Educação Básica III – Português – Habilitado; Professor de Educação Básica III – Português – Não Habilitado; Professor de Educação Básica III – Português – Estudante; Professor de Educação Básica III – Inglês – Habilitado; Professor de Educação Básica III – Inglês – Não Habilitado; Intérprete de Libras; Ledor/Transcritor de Braille; Professor de Educação Básica II – Educação Especial; Professor de Educação Básica III – Ciências – Habilitado; Professor de Educação Básica III – Matemática – Habilitado; Professor de Educação Básica III – Ciências – Não Habilitado; Professor de Educação Básica III – História Estudante; e Professor de Educação Básica III – Inglês – Estudante.

O salário oferecido será no valor de R$ 2.098,48 ou de R$ 16,16 hora/aula, por carga horária de 26 horas a 36 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de abril de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Omni Concursos Públicos. O valor da inscrição está fixado em R$ 10,47.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação de ensino, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 24 de abril de 2022. O processo seletivo é válido até 31 de dezembro de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo esse improrrogável.

EDITAL 02/2022