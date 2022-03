Prefeitura de Guaramirim – SC anuncia Processo seletivo: Até R$10,8 mil

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Guaramirim anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível Fundamental: Agente de Serviços Gerais; Merendeira; Agente Comunitário de Saúde;

Agente de Serviços Gerais; Merendeira; Agente Comunitário de Saúde; Nível Médio: Técnico em Farmácia; Agente Escolar; Atendente de Consultório Dentário – PSF;

Técnico em Farmácia; Agente Escolar; Atendente de Consultório Dentário – PSF; Nível Superior: Professor de Língua Inglesa; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Geografia; Professor III – Educação Infantil; Professor III – Ensino Fundamental; Professor de Ensino Religioso; Professor de Música; Professor de Artes; Professor de Educação Física; Tradutor e Intérprete de Libras; Nutricionista; Coordenador Pedagógico; Cirurgião Dentista – PSF; e Fonoaudiólogo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 808,38 a R$ 10.482,70, mais R$ 250,00 a R$ 500,00 de vale-alimentaçaõ, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 11 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Tupy. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, temas contemporâneos e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 1º de maio de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022