Prefeitura de Herval d’Oeste – SC anuncia Concurso público em todos os níveis

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de professor de artes, professor de educação física, professor de língua inglesa, professor de informática (1 vaga) e professor de música (1 vaga), motorista (1 vaga), operador de máquinas II (1 vaga), agente de serviços mortuários (1 vaga), agente administrativo (1 vaga), auxiliar de serviços de saúde (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 705,46 a R$ 2.842,70, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 14 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Rhema Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até as 17h do dia 7 de abril de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 24 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2022