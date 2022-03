Prefeitura de Ilhabela – SP abre Processo seletivo para Professores

Edital oferta vagas para professores em diversas especialidades na administração municipal

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ilhabela abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para professores em diversas especialidades na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Arte; Professor de Ciências Físicas e Biológicas; Professor de Língua Inglesa; Professor de Matemática e Professor de Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental; Professor de Educação Física; Professor de Geografia; Professor de História; e Professor de Educação Básica – Educação Infantil.

O salário oferecido será no valor de R$ 3.955,50 por mês a R$26,37 por hora/aula, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 21 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Nosso Rumo . O valor da inscrição está fixado em R$65,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas e discursiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão realizadas no dia 10 de abril de 2022. O processo seletivo é válidopor 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2022