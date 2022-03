Prefeitura de Itaparica realiza programação para Semana Santa; saiba mais

Foto: Janesson Gonçalves/Divulgação

A cidade de Itaparica convida, de 9 a 17 de abril, baianos e turistas para sua programação de Semana Santa. O projeto “Semana Santa em Itaparica e a Doçura do Renascer em Cristo” conta com uma agenda artística e cultural completa, com a Casa da Páscoa, a encenação da paixão de Cristo e shows. O balneário fica localizado na Baía de Todos-os-Santos.

A programação também recebe visitações de escolas e atrações para a criançada. Segundo o prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira, a realização de uma programação ampliada é no interesse de atração de fluxo de turistas na cidade durante o período.

Leia mais sobre Turismo no iBahia.com e siga o portal no Google notícias