Prefeitura de Penedo conclui segunda ponte de concreto da estrada da Ponta Mofina

Decom PMP

A administração do Prefeito Ronaldo Lopes entrega mais uma obra estruturante para o povo de Penedo. Nesta terça-feira, 15, a segunda ponte de concreto armado construída na estrada de acesso ao povoado Ponta Mofina e outras localidades foi concluída.

O trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) tem a participação direta da gestão Renan Filho no Governo de Alagoas, responsável por efetivar os maiores investimentos nas áreas de segurança pública, educação, saúde e malha viária em Penedo e demais municípios alagoanos.

Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas investem na zona rural

Essa união entre as gestões municipal e estadual atende aos anseios da população e resulta em soluções cobradas há muito tempo, como a substituição das pontes de madeira por obras de engenharia capazes de suportar veículos pesados e a força das águas.

O novo panorama já é uma realidade em toda a extensão do caminho até a Ponta Mofina, Ilha das Canas, Sítio Nazário, Embrapa e outras localidades.

São duas pontes de concreto construídas no lugar das precárias estruturas de madeira, obras feitas na estrada que passou a ter, com Ronaldo Lopes, manutenção regular a cargo da Secretaria de Serviços Públicos.

Primeira ponte de concreto da estrada da Ponta Mofina

Da mesma forma, moradores do Taquari e do assentamento Novo Horizonte podem escoar sua produção agrícola e transitar livremente, sem medo de passar sobre o riacho que destruía a passagem molhada de acesso às comunidades a cada trovoada de verão ou inverno mais rigoroso.

Ponte do povoado Taquari é liberada para o tráfego de veículos

Trabalhando com planejamento e responsabilidade social, a gestão Crescendo Com Seu Povo resgata a autoestima dos penedenses que aprovam o modelo da administração que não para e vai fazer muito mais para o desenvolvimento do município.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Assessoria SEMSP