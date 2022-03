Prefeitura de Penedo e Caixa desenvolvem projeto para moradores do Vale do São Francisco

Decom PMP

Famílias de baixa renda que residem no conjunto Vale do São Francisco receberam na tarde desta quarta-feira, 16, a visita de representantes da Prefeitura de Penedo, da Câmara de Vereadores e da Caixa Econômica Federal.

O encontro entre poder público e população foi motivado pela necessidade de atualizar o Projeto Técnico Social (PTS) direcionado aos mutuários das 600 unidades do residencial construído por meio do extinto programa Minha Casa, Minha Vida.

O trabalho que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores do Vale do São Francisco foi iniciado em 2019 e estaria perdido se não houvesse o esforço do governo Ronaldo Lopes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O gestor da pasta, Rafael Ferreira, conseguiu viabilizar na Superintendência da Caixa o PTS do último investimento em moradia popular construído em Penedo, município que ganhou um novo bairro – um dos maiores da cidade – graças ao programa lançado em 2009.

Cursos profissionalizantes

“Desde de janeiro de 2021 que a gente já queria estar aqui, com o projeto que vai capacitar vocês por meio de cursos do Sistema S (Sesc, Sesi, Senai, Senac, Senar), mas não foi possível por conta da pandemia. Espero que todos aproveitem porque o PTS veio para que esta comunidade seja uma referência para Penedo”, disse Rafael Ferreira aos moradores, agradecendo o apoio da Caixa.

A definição das oportunidades de aprendizado profissional depende da atualização do diagnóstico social do Vale do São Francisco, conforme informou o técnico da Caixa, Willrobson Toledo, destacando ainda as ações de educação patrimonial e ambiental que também serão desenvolvidas ao longo do projeto.

Serviços

Além da notícia, a Prefeitura de Penedo levou aos moradores serviços da SEMDSH e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). Mães de famílias atualizaram dados ou resolveram pendências no Cadastro Único (CadUnico), tiraram dúvidas em relação aos programas CRIA e Criança Feliz, com a inclusão para as que se enquadram no perfil de cada um.

A criançada ganhou pintura no rosto e aprendeu mais sobre saúde bucal, com orientações sobre a escovação correta dos dentes, recebendo kit com escova e pasta. Também houve distribuição de cesta básica para pessoas comprovadamente de baixa renda.

O Secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes, parabenizou todos os envolvidos na efetivação do Projeto Técnico Social e destacou que esta é mais uma ação conjunta do governo municipal com o governo federal, frisando que parcerias geram resultados positivos.

Guilherme Lopes ressaltou ainda o apoio da Câmara de Vereadores – representada na ocasião por Rodrigo Regueira, Marival Oliveira e o Irmão João -, dos secretários e servidores da Prefeitura de Penedo e anunciou a ampliação do programa Sua Vida com um Novo Olhar, que atendeu moradores do bairro Santo Antônio nesta quarta, 16.

