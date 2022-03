Prefeitura de Penedo e IGPS ofertam serviços para mulheres no Centro Juvenil Maria Auxiliadora

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) promovem serviços, palestras e atividades recreativas para mulheres no Centro Juvenil Maria Auxiliadora nesta quarta-feira, 09.

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o IGPS acontece no ginásio da instituição de acolhimento localizada na Vila Matias mais conhecida na cidade pelo trabalho da religiosa salesiana Irmã Paola Pellanda, maior responsável pela entidade fundada por Dom Valério Breda, bispo diocesano de Penedo falecido em junho de 2020.

O evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher reunirá equipes das Secretarias Municipais de Saúde, de Desenvolvimento Social e da Cultura para atender o público formado por famílias de baixa renda.

Serviços de assistência disponibilizados regularmente às mulheres de Penedo por meio do CRAS, CREAS, SCFV e programas como CRIA e Criança Feliz irão funcionar no Centro Juvenil, assim como o atendimento do Cadastro Único.

A Secretaria Municipal de Saúde ofertará avaliação nutricional, fisioterapeuta, testes rápidos para detecção de algumas doenças, aferição de pressão arterial e glicemia. A animação fica por conta de música ao vivo viabilizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O IGPS sorteará brindes para mulheres e irá distribuir camisas e lanches.