Prefeitura de Penedo lança selo Empresa Amiga dos Animais

O governo Ronaldo Lopes lança mais uma iniciativa pioneira na Prefeitura de Penedo, trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que envolve a iniciativa privada e o Programa Castra Pet.

Com apoio da Construtora Dantas, a gestão Crescendo Com Seu Povo lança o selo Empresa Amiga dos Animais, identificação que contemplará estabelecimentos comerciais que aderirem à campanha cujo cadastro pode ser feito clicando aqui.

Com a devida autorização, comedouros e bebedouros destinados à alimentação de cães e gatos que vivem nas ruas serão colocados na frente de cada empresa.

Quem participar da campanha de responsabilidade social será divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Penedo, sendo a empresa responsável por abastecer os equipamentos que serão doados.

Além disso da publicidade, a adesão mostra aos consumidores quem apoia a iniciativa acrescentada ao Castra Pet, programa criado em 2021 que atende famílias de baixa renda interessadas em controlar o processo reprodutivo de seu animal de estimação.

O pioneirismo da gestão do Secretário Guilherme Lopes tem ótima aceitação e atenderá no próximo dia 22 de março mais 40 animais de estimação cujos proprietários ou tutores efetivaram o cadastro nesta segunda-feira, 14.

A próxima edição do Castra Pet também conta com apoio do IMA e ocorrerá na Praça Barão de Penedo, em frente da sede da Prefeitura, com distribuição de brindes, exames clínicos em cães e gatos que não serão castrados, aplicação de vacina antirrábica e outras ações.

Texto Fernando Vinícius