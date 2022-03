Prefeitura de Penedo trabalha para evitar alagamentos na Rua Campos Teixeira

Obras são executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo trabalha diariamente para atender as demandas da população em todos os setores, seguindo a orientação do Prefeito Ronaldo Lopes para que as soluções ocorram da melhor forma, com planejamento e celeridade.

A parte mais visível do modelo de gestão aprovado pelo povo penedense é feita por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), pasta que executa obras na cidade e na zona rural.

Um dos trabalhos em cursos na SEMSP acontece na Rua Campos Teixeira, onde toda a rede de drenagem está sendo limpa e recuperada para evitar alagamentos, investimento que melhora a qualidade de vida na localidade situada na parte baixa de Penedo.

“Nós estamos reabrindo e limpando toda a rede porque as galerias estavam entupidas e rebaixando a linha d’água para melhorar a drenagem, além de recuperar toda a pavimentação”, explica o engenheiro civil Ivo Costa, Secretário de Serviços Públicos.

Além do trabalho em curso que se estende para travessas da rua Campos Teixeira, a Prefeitura de Penedo já havia desobstruído os canais da Lagoa do Oiteiro por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciativa apoiada pela Câmara de Vereadores que visa prevenir o alagamento da região situada no entorno do aterro da lagoa.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Assessoria SEMSP