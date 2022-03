Prefeitura de Salvador convoca cerca de 90 médicos para reforçar rede assistencial

A Prefeitura de Salvador convocou cerca de 90 médicos aprovados em concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os nomes dos selecionados foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (15).

No total, foram 61 socorristas para o SAMU 192, dez clínicos, nove generalistas, quatro pediatras, dois psiquiatras, além de ginecologista e ortopedista. Os profissionais convocados serão incorporados de imediato na rede de atenção básica e no quadro do setor urgência e emergência.