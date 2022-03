Prefeitura de Sengés – PR divulga Processo seletivo

Edital oferta vagas de nível fundamental e superior na administração municipal

A Prefeitura Municipal de Sengés, no estado do Paraná, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 23 vagas em cargos de nível fundamental e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Profissional em Educação Física – (Bacharelado) (1 vaga); Profissional em Educação Física – (Bacharelado) (1 vaga); Professor de Língua Inglesa (8 vagas); Profissional em Educação Física – (Bacharel) (1 vaga); Profissional em Educação Física – (Licenciado) (4) Profissional em Educação Física – (Bacharelado) (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Fonoaudióloga (1 vaga); Motorista de Ônibus (2) e Motorista de Ônibus (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.618,45 e R$ 4.286,44.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de março de 2022 a 8 de abril de 2022, na Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Santa Terezinha, nº15, Centro – Sengés/PR, no horário das 9h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos, tempo de serviço e prova prática para o cargo de motorista. As avaliações serão aplicadas no dia 13 de abril de 2022. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022