Prefeitura de Westfália – RS anuncia Concurso púbico

A Prefeitura Municipal de Westfália – RS anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 20 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Área II – Português Inglês (2 vagas); Professor Área II – Música (1 vaga); Professor Área II – Português Alemão (1 vaga); Agente Administrativo (1 vaga); Professor Área I – Séries Iniciais (10 vagas); Motorista; Operador de Máquinas; e Servente (1 vaga); Médico Pediatra (1 vaga); Professor Área II – Matemática (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); e Médico Ginecologista (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.705,60 a R$ 5.489,90, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; legislação; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2022