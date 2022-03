Prefeitura e Câmara homenageiam ex-prefeito de Penedo

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo e a Câmara de Vereadores estão homenageando o ex-prefeito Alexandre Toledo, denominando logradouros públicos com o nome do político e empresário que faleceu em decorrência da Covid-19 em 2021.

O trecho situado entre o porto das balsas e o campo do Sinimbu passa a ser identificado como Espaço de Cultura e Lazer Alexandre de Melo Toledo, espaço urbanizado por meio de parceria entre o município e a Codevasf, à época administrada por Ronaldo Lopes

Ainda na orla da cidade, o nome do ex-prefeito identificará o trecho compreendido entre o supermercado Ki-Barato e a antiga concessionária Brasnorte. A partir deste local, a via pública tem o nome de Divaldo Suruagy, ex-governador de Alagoas, até a entrada da rodovia Euclides Idalino, acesso ao povoado Ponta Mofina.

A gestão Crescendo Com Seu Povo também instalou placa de identificação na Praça Comendador Manoel Peixoto, cujo busto foi recuperado no governo Ronaldo Lopes, administração que sinaliza espaços públicos com novas placas, com texto bilíngue.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte