Prefeitura e Santa Casa de Misericórdia renovam convênio para atendimento via SUS

A Prefeitura de Salvador renovou o convênio com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia/Hospital Santa Izabel (HSI) para garantir assistência integral aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Salvador. O convênio existente dá acesso à procedimentos a diversas áreas, como oncologia, cardiologia e ortopedia, além dos serviços de urgência por fluxo regulado.

Com a renovação, o incentivo municipal passa a contar com um incremento de mais de R$460 mil reais por mês, totalizando um repasse anual superior a R$5,5 milhões à Santa Casa. Para a rede privada no geral, o investimento da Saúde chega a R$450 milhões anual para contratualização de serviços que são prestados gratuitamente aos soteropolitanos.

A assinatura do convênio ocorreu nesta segunda-feira (28), com as presenças do secretário e subsecretário da SMS, Leo Prates e Décio Martins, respectivamente; do provedor da Santa Casa, José Antônio Rodrigues, e de membros da organização filantrópica.