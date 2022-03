Prefeitura realiza mutirão de vacinação contra Covid-19 para faltosos neste sábado (26)

Foto: Betto Jr./Secom

A Prefeitura de Salvador realiza, no sábado (26), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 com foco nos faltosos. De acordo com a entidade, ainda é expressivo o número de soteropolitanos que não completaram seu esquema vacinal, com a aplicação das três doses da vacina. Na prática, são 638.259 mil pessoas acima dos 18 anos que estão com atraso na aplicação da terceira dose do imunizante. Há ainda 218.535 mil soteropolitanos que não compareceram para tomar a segunda dose.

A médica infectologista da SMS, Adielma Nizarala, reforçou que é preciso comparecer às unidades de saúde o quanto antes, para se imunizar. “Uma pessoa só é considerada imunizada, ou seja, capaz de ter uma resposta imunológica eficaz contra o coronavírus, se receber a primeira e a segunda dose das vacinas Pfizer, CoronaVac ou Oxford e mais uma dose de reforço. No caso da Janssen, são necessárias a dose única e uma dose de reforço. Esse esquema vacinal é o que garante a melhor resposta imunológica do nosso corpo”, lembrou.

Os atendimentos acontecerão das 8h às 13h, direcionado tanto à aplicação da 2ª quanto da 3ª dose.

A terceira dose de adultos será na modalidade “Liberou Geral”, ou seja, mesmo não morando em Salvador ou não tendo tomado as doses aqui, o cidadão será vacinado. O único requisito é ter o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia. Já a 2ª dose será direcionada, exclusivamente, aos jovens que estiverem com o nome na lista do site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br .

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência no estado da Bahia.

Imunização na sexta (25)

Nesta sexta (25), mais de 8 mil pessoas compareceram às unidades de saúde, para receber uma das três doses da vacina contra a Covid-19. A capital baiana possui mais de 5,5 milhões de doses aplicadas e a cobertura vacinal já alcança 96% do público apto com a 1ª dose.

Atenção

Devido ao mutirão exclusivo da 2ª dose de jovens e 3ª doses de adultos, estará suspensa no sábado (26), a vacinação de 1ª dose para crianças, adolescentes e adultos; a 1ª, 2ª e 3ª dose para gestantes e puérperas; a 2ª dose CoronaVac, Oxford e Pfizer para pessoas com 18 anos ou mais; bem como a 3ª e 4ª dose para os imunossuprimidos.

Confira a programação:



2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS 5 A 11 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 29/1/2022 – COM NOME NO SITE

Pontos fixos: Vila Nova de Pituaçu, CSU Pernambués, USF Cajazeiras X, USF Mussurunga I, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF Pituaçu, UBS Mário Andrea (Sete Portas) e UBS Sérgio Arouca (Paripe).

2ª DOSE – CORONAVAC: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 26/2/2022 – COM NOME NO SITE

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus, UBS Sete de Abril, USF Boa Vista de São Caetano, USF Cajazeiras X, USF Jardim das Margaridas, USF Alto do Coqueirinho, UBS Mário Andrea (Sete Portas), USF Plataforma, USF Tubarão e CSU Pernambués.

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 25/11/2021 – LIBEROU GERAL

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré), 5º Centro de Saúde (Barris), Vila Militar (Dendezeiros) e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Nova Brasília, USF Canabrava, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Cajazeiras V, USF Jardim das Margaridas, USF Alto do Coqueirinho, Home Center Ferreira Costa (Avenida Paralela), USF San Martin I, USF Cosme de Farias, USF Plataforma, USF Tubarão, Shopping Bela Vista (9h às 13h), UBS Santo Inácio e USF Estrada das Barreiras.