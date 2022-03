Prefeitura reforça número de leitos e estrutura de pronto atendimento em Pau Miúdo

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou na ultima terça-feira (14) a abertura de mais 22 leitos na unidade de Pronto Atendimento Maria Imbassahy Conceição, no bairro de Pau Miúdo, em Salvador.

Com a reforma, a enfermaria do Pronto Atendimento do Pau Miúdo passa a contar também com novos pisos e revestimentos, além de chuveiro e iluminação em LED para baixo custo no consumo. Houve ainda troca de toda tubulação hidráulica.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com