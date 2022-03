Prefeituras de Cruz das Almas e Itabuna liberam uso de máscaras em locais abertos

Prefeitura de Cruz das Almas (Foto: Divulgação)

Os municípios baianos de Cruz das Almas e Itabuna anunciaram na terça-feira (29) a flexibilização do uso das máscaras em ambientes abertos pelos moradores das cidades. As medidas entram em vigor a partir de hoje (30). Em Itabuna, sul da Bahia, a medida já foi publicada no Diário Oficial. O decreto também detalhou a importância do uso das máscaras em locais fechados, como no transporte público, e aumentou a ocupação máxima em eventos para 10 mil pessoas.

Já em Cruz das Almas, que fica no Recôncavo Sul da Bahia, emitiu uma nota oficial informando que a decisão foi tomada porque “o município vive um momento de estabilidade da pandemia, com mais de 77,5% de vacinados com, pelo menos, a segunda dose da vacina”.

O prefeito da cidade Ednaldo Ribeiro também evidenciou o uso do item em locais fechados.

Foto: Reprodução/Redes Sociais // Foto: Diário Oficial de Itabuna

Outros municípios

Ao todo, 10 cidades baianas já aderiram a medida. A última delas foi Feira de Santana. No momento, estão na lista: Mata de São João, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, Itanagra e Vitória da Conquista.

