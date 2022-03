Prêmio Barra Mulher: 13ª edição do evento homenageia a força e o talento das mulheres

Dez mulheres baianas foram homenageadas, na noite de quinta-feira (10), na 13ª edição do Prêmio Barra Mulher. A iniciativa do Shopping Barra visa reconhecer e valorizar a força e o talento de mulheres que transformam realidades e se destacam em suas áreas de atuação.

Anunciadas por Luana Assiz, as homenageadas receberam uma estatueta produzida pelo artista plástico baiano Ray Vianna, inspirada na “divindade feminina”.

As premiadas foram Alice Becker, empresária e pioneira do pilates no Brasil; Amabilia Almeida, professora e empresária; Angeluci Figueiredo, proprietária do restaurante Preta; Capitã PM Aline Muniz, comandante da Base Comunitária do Calabar; Daniela Borges, presidente da OAB-BA; Gisa Maia, fundadora da Associação das Missionárias da Fraternidade Cristã; Jacy Andrade, médica infectologista; Majur, cantora que vem se destacando em todo o Brasil; Monique Evelle, escritora e consultora de inovações para o Nubank e Sandra Assis, pesquisadora nas áreas de Biotecnologia e Ciências Farmacêuticas.