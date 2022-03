Prêmio Braskem de Teatro anuncia espetáculos e artistas indicados em 2020 e 2021

“O formato de avaliação dessa edição tornou o prêmio ainda mais inclusivo, garantindo a participação completa da classe artística baiana”, pontua Ana Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação da Braskem, que patrocina a premiação em parceria com o Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Os vencedores serão apresentados durante cerimônia, que revelará os destaques do teatro baiano em 2020 e 2021. Além do troféu, eles vão receber um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil para as categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantojuvenil, cada, e de R$ 5 mil cada para os demais vencedores. O Prêmio Braskem de Teatro é uma realização da Caderno 2 Produções com patrocínio da Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.