A internet é essencial para a divulgação de qualquer negócio, porém, é necessário que haja um planejamento pautado nos 4 pilares da presença digital, confira quais são!

Presença digital: os pilares do sucesso para a sua empresa

Com os avanços tecnológicos a internet se tornou a principal ferramenta de trabalho, já que permite que diversas barreiras sejam quebradas, além de proporcionar um alcance de informações muito maior se comparada a outros métodos de divulgação.

Partindo desse princípio, a internet é a principal ferramenta de divulgação de qualquer negócio, produto ou serviço. Entretanto, por esse mesmo motivo, é importante que haja um planejamento por parte da empresa para não correr o risco de passar despercebida em meio a tantas outras.

Existem diversas técnicas e ferramentas que facilitam esse processo, porém, para entender a base de qualquer estratégia é importante conhecer os 4 pilares da presença digital.

Os 4 pilares da presença digital

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) os quatro pilares são:

Posicionamento Conteúdo Relacionamento Mensuração

Posicionamento

O posicionamento é a postura da empresa, produto ou serviço no mercado em que atua. É importante passar a mensagem que se deseja após definido qual o diferencial, que tipo de sentimento o produto e/ou serviço desperta no público-alvo.

Por exemplo, uma fintech, entre outras características, preza pela facilidade e agilidade, dessa maneira deve procurar desenvolver um app intuitivo para que seu cliente sinta que é muito prático resolver as questões de sua conta.

Conteúdo

O conteúdo se refere ao que é produzido e compartilhado a caráter informativo. Ou seja, nas devidas ferramentas, o que a empresa divulga. Um ótimo exemplo de conteúdo são os blogs, é muito comum que a manutenção de um blog faça parte das estratégias de marketing de empresas em diversos segmentos. Nesse ponto deve ser considerada a qualidade e relevância desse conteúdo.

Relacionamento

Qual o relacionamento que a empresa quer desenvolver com seus potenciais clientes? Neste terceiro pilar da presença digital deve-se refletir sobre a comunicação com os consumidores do referido produto e/ou serviço. Seguindo o exemplo de uma fintech, a linguagem usada não é tão formal quanto aos bancos mais tradicionais e o principal canal de comunicação é o chat disponibilizado dentro do próprio aplicativo.

Mensuração

A mensuração é a maneira de medir o alcance das metas e do objetivo traçados inicialmente. Sendo assim, através dos números apurados pelas diversas ferramentas existentes na implantação das metodologias definidas, será possível identificar quais estratégias estão apresentando bons resultados e quais precisam ser repensadas ou descartadas.

A quantidade de acesso ao blog mantida pela empresa, a quantidade de seguidores nas redes sociais e o volume de vendas de períodos sazonais são exemplos de dados mensuráveis na gestão empresarial.