‘Preta Bahia’: conheça a modelo mirim Lis Dórea

Inúmeros compositores já cantaram a Bahia. Quem pisa aqui se inspira do axé às belezas naturais, da cultura à pluralidade representada pelo povo. É assim que o “Preta Bahia”, do iBahia, vai apresentar o Estado ao contar histórias, vivências e projetos de baianas e baianos pretos e pretas. É um convite a um abraço na Bahia pelos braços dos baianos.

Durante a semana, Lis estuda e revela que adora ir à escola, mas é aos sábados que a brincadeira fica um pouco mais séria e ela trabalha profissionalmente como modelo. Ao falar da rotina de trabalho, Lis se empolga e fala que adora desfilar, posar para fotos e que se sente bonita em todas elas. “Eu me sinto bem com minha carreira”, diz.

Com certa impaciência e inquietude, a alegria de Lis contagia. Como toda criança, ela gosta de brincar de esconde-esconde e tem a companhia do irmão Djalminha, de 6 anos. Apaixonada por bichos, a lista conta com tartarugas, papagaios, cachorros, gatos e passarinhos. Adora ir à roça, ver o avô, brincar com galinhas e a tartaruga Lili.

Com total apoio e investimento dos pais, Lis já começou a trilhar os primeiros passos nas passarelas e o sonho de se tornar modelo profissional está cada vez mais perto. Dona de si, Lis se orgulha do que vê no espelho e afirma: “gosto do meu cabelo, do meu sorriso…me sinto uma modelo preta poderosa”.

