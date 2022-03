‘Pretas Potências’ divulga lista de empreendedoras selecionadas pelo programa

Fotos: Divulgação



Os Institutos Feira Preta e Alok, em parceria com a cerveja Black Princess, divulgaram nesta quinta-feira (10) as empreendedoras selecionadas para o Programa ‘Pretas Potências’. Ao todo, 20 negócios de mulheres negras e indígenas, de 11 estados (São Paulo, Rio De Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão e Distrito Federal) irão receber o apoio financeiro da iniciativa por meio de um aporte de R$ 20 mil, além de mentoria e aceleração digital.

Na Bahia, Ianca de Oliveira e Letícia Menezes foram selecionadas. Ambas assumem negócios na área de mídias e cultura. De acordo com informações de Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da PretaHub, o objetivo da iniciativa é destacar cada vez mais a potência de jovens mulheres negras empreendedoras, que possuem negócios em regiões de baixa mobilidade social.



“É uma grande alegria poder fomentar esses empreendimentos, para fortalecer e impulsionar as trajetórias profissionais e pessoais de suas fundadoras, contribuindo para ampliar sua renda e seu impacto na sociedade”, diz.

A curadoria dos nomes selecionados passou por três fases e contou com a participação de quatro especialistas de diferentes áreas. São elas: Akin Abaz (tecnologia), Vera Santana (cultura), Rayanne Lima (Design e Fabricação Digital) e Magali Moraes (Novas mídias).

A partir do mês de abril, as selecionadas iniciam o processo de mentoria de 3 meses, em uma comunidade de aprendizado online. Elas também passarão pelo processo de aceleração digital do negócio e terão a oportunidade de conexão com uma rede de parcerias com mulheres negras empreendedoras.

Confira a lista completa de selecionadas: