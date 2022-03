Previsão do tempo: final de semana será de sol com pancadas de chuva na Bahia

Para quem está programado ir a praia neste final de semana, pode manter o passeio. Nos próximos dias a previsão do tempo é de sol com pancadas de chuva e pontos de nebulosidade em alguns locais.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), no sábado (12) são esperadas chuvas e pontos isolados na faixa litorânea, bem como em parte do oeste baiano e na divisa com o Tocantis. Já na faixa central do estado, o céu permanecerá variando de nublado a claro e sem chuva.