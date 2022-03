Primeira edição baiana do ‘Concurso de Rabo de Galo’ acontece nesta terça-feira (29)

Foto: divulgação

A Primeira edição baiana do “Concurso de Rabo de Galo”, premiação que reconhece os melhores coquetéis a base de cachaça do Brasil, acontece nesta terça-feira (29) às 13h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador.

O concurso terá transmissão em tempo real através do Youtube e Facebook do Mestre Derivan. E a premiação nomeará o segundo coquetel brasileiro a base de cachaça na lista da International Bartenders Association (IBA).

O coquetel Rabo de Galo, foi uma forma brasileira de comercializar a mistura fracionada de cachaça com vermute, que surgiu na década de 50 em São Paulo.

