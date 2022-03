Primeira semana de aulas da UFBA será online; retorno presencial acontece 14 de março

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou que a primeira semana de aulas será ministrada de forma online. O período, nomeado como “Semana da de Acolhimento”, acontece de 7 a 11 de março, com uma programação online de palestras e mesas que discutirão o cenário epidemiológico e trarão orientações acerca dos protocolos de biossegurança a ser adotados pela comunidade. Com isso, as aulas presenciais retornam no dia 14.