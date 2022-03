Primeiras etapas de renovação de CNH poderão ser feitas através do SAC Digital

Foto: divulgação Detran-BA

O Detran-Ba anunciou que a renovação da CNH terá processos iniciais feitos de forma digital diretamente no SAC Digital ou no aplicativo. O processo poderá ser feito por condutores que estão com a carteira de motorista vencida ou prestes a vencer, e que precisam de um novo documento da mesma categoria da sua habilitação original.

Após a nova iniciativa, os cidadãos precisarão agendar no site ou no app a ida presencial a um dos postos SAC para atualização dos dados biométricos. Por meio do SAC Digital será possível emitir o laudo e endereço da clínica de trânsito para a realização do psicoteste.

O condutor deve acompanhar o processo através do aplicativo. A impressão e disponibilização da nova CNH, deve ser pega no mesmo posto SAC onde foi realizada a coleta dos dados biométricos.

Veja mais notícias sobre Serviços no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias