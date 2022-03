Primeiro emplacamento de veículo pode ser feito online; saiba como

Para realizar o serviço online, os motorista devem acessar o site do Detran e clicar na aba Serviços. Em seguida, Portal de Serviços e inserir identificação do usuário. Depois, siga em serviços para veículo e por fim, primeiro emplacamento online.

A nota fiscal do veículo novo, adquirida no ato da compra, permite ao cidadão acessar o serviço. Após a quitação da taxa e escolha de estampador, o usuário combina onde receber e instalar as duas placas de identificação do veículo. Depois, é só emitir o CRLV-E para comprovar o licenciamento do carro.

“Tudo muito simples e ágil, não há necessidade de tirar cópias de documentos como no processo convencional”, disse o bancário.