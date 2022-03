Primeiro lote de março do abono salarial PIS/Pasep 2022 de até R$1.212 sai amanhã

Atenção, trabalhadores! O novo pagamento do abono salarial PIS/Pasep, o primeiro de março, será liberado amanhã, terça-feira, 15 de março. De acordo com o calendário do benefício, duas novas liberações de até R$1.212 serão feitas duas liberações nesta semana.

Os pagamentos estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. O abono salarial é uma espécie de salário extra concedido aos trabalhadores do setor privado (PIS) e aos servidores públicos (Pasep).

Para ter direito ao benefício é necessário que o trabalhador se enquadre nos seguintes requisitos:

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada no ano-base considerado para apuração;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos;

há pelo menos 5 anos; Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

O PIS é o benefício destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, que é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é benefício destinado aos servidores públicos, tendo pagamento realizado pelo Banco do Brasil.

Neste ano de 2022, o abono salarial está sendo pago aos trabalhadores que exerceram atividade trabalhista formal por pelo menos 30 dias ao longo de 2020. Os valores podem variar de R$ 101 a R$ 1.212.

Desta vez, recebem o valor de R$ 1.212 os trabalhadores que exerceram atividade ao longo de todo ano de 2020, já para os trabalhadores que exerceram atividade por menos de um ano, receberá o valor proporcional, ou seja, para cada mês trabalhado o cidadão tem direito a R$ 110.

Calendário de pagamento do PIS de 2022

Nascidos em janeiro recebem dia 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em março recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em abril recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em maio recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em junho recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em julho recebem dia 15 de março;

Nascidos em agosto recebem dia 17 de março;

Nascidos em setembro recebem dia 22 de março;

Nascidos em outubro recebem dia 24 de março;

Nascidos em novembro recebem dia 29 de março;

Nascidos em dezembro recebem dia 31 de março.

Calendário de pagamento do Pasep de 2022

Final 0 e 1 recebem no dia 15 de fevereiro;

Final 2 e 3 recebem no dia 17 de fevereiro;

Final 4 recebem no dia 22 de fevereiro;

Final 5 recebem no dia 24 de fevereiro;

Final 6 recebem no dia 15 de março;

Final 7 recebem no dia 17 de março;

Final 8 recebem no dia 22 de março;

Final 9 recebem no dia 24 de março.

O que é o abono salarial PIS PASEP e quem tem direito?

Servidores públicos, federais, estaduais e municipais são inscritos no PASEP. Bem como, empregados de empresas públicas e sociedades mistas.

O abono do PIS PASEP é um benefício concedido para os trabalhadores cadastrados há 5 anos ou mais. Para que o trabalhador possa usufruir desse benefício a empresa deve ter declarado corretamente esse trabalhador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.

É importante que o trabalhador tenha recebido, em média, até dois salários mínimos no ano de referência do pagamento e trabalhado, no mínimo, 30 dias. Ou seja, se a média de valor ultrapassar dois salários mínimos do ano de referência, ou caso o trabalhador não tenha trabalhado ao menos 30 dias, ele não terá direito a esse abono.

Os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial precisam saber o número do PIS para receber o benefício. Sendo assim, hoje é possível consultar a identificação do documento por meio de uma consulta simples no site Meu INSS utilizando o CPF.

Para verificar o número PIS por meio do CPF basta acessar o site Meu INSS, clicar em “Entrar com gov.br”. O usuário precisa digitar o CPF e selecionar a opção “continuar” ou criar um cadastro. Após acessar a conta, o trabalhador deve clicar em “Meu cadastro” na página inicial, onde será possível conferir os dados como nome, CPF e NIT/PIS.