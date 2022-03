Primo de adolescente morto em escola estadual é preso suspeito de ter cometido crime

Um homem suspeito de ter matado a tiros o estudante Max Santos de Oliveira, de 18 anos, no Colégio Estadual Aliomar Baleeiro, em Pernambués, na sexta-feira (11), foi preso nesta segunda-feira (14). O suspeito tem 19 anos e era primo da vítima. Ele foi localizado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro de São Gonçalo.