Privilégio: elenco do BBB 22 assiste primeiro capítulo de ‘Pantanal’

E se um privilégio digno de grupo Vip fosse desfrutado por todos os confinados do “Big Brother Brasil”? É o que vai acontecer na nesta quinta-feira, quando todos os participantes do “BBB 22” serão os primeiros a assistirem ao capítulo de estreia de “Pantanal”, clássico da dramaturgia brasileira que chega às telas da TV Globo no dia 28, no horário das nove.